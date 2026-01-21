UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤¬20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¥â¥Ê¥³¤ò6-1¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¤¤¿FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ò¾Î»¿¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¶¦¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¡¢Èà¤Ï»ß¤á¤é¤ì