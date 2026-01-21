強い冬型の気圧配置の影響で、県内では雪の降っているところが多くなっています。 【写真を見る】今シーズン雪不足のスキー場にも多くの雪が！県内ではあす未明から警報級の大雪が続く可能性（山形） 山形地方気象台は、あす未明から警報級の大雪が続く可能性があるとして、雪による交通障害や屋根からの落雪などに注意・警戒するよう呼びかけています。 午前１０時ごろの米沢市です。 きのうからの雪でひざ丈ほ