【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）の第632回にお笑いコンビ・チョコレートプラネットが再登場。 ■パーカーをテーマにした楽曲「Mr.Parka jr.」を一発撮りパフォーマンス 1月9日に初登場し公開された、入浴の面倒くささに共感する人々が集まるコミュニティ“風呂キャンセル界隈”をテーマに制作した楽曲