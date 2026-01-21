日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 18006( 15564) 6月限 589(89) TOPIX先物 3月限 21273( 21207) 日経225ミニ 2月限 12163(9413) 3月限189453(18931