日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1750円プット 取引高(立会内) SBI証券 13( 9) ABNクリアリン証券 18( 8) BNPパリバ証券 4( 4) JPモルガン証券 1( 1)