日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3750円コール 取引高(立会内) SBI証券 4( 4) ソシエテジェネラル証券 3( 3) ABNクリアリン証券 3( 3) 楽天証券 1(