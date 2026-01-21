明日1月22日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「その行動が命とり！サイバー犯罪&交通事故鑑定人SP」。■利用停止したはずのカードが使われている!? スマホを利用した悪質な手口EXIT・兼近大樹、ハナコ・岡部大、ぺこぱ・松陰寺太勇などが警察官役としてさまざまな悪質犯罪の手口を暴いていく「突破交番」シリーズ。今回は、利用停止手続きをしたはずのクレジットカードを不正利用する悪質犯