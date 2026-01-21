静岡県にある浜岡原発の再稼働をめぐる審査で中部電力がデータを不正に操作していた問題で、きょう（21日）午後、浜岡原発が立地する御前崎市の市長らが原子力規制庁長官と面会し、中部電力への指導の徹底などを要望しました。この問題は、浜岡原発3号機と4号機の再稼働をめぐる審査で、中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さくみせていた疑いが発覚したものです。原子力規制委員会は先週の定例会で、浜岡原発