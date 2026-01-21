気象台は、午後6時30分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市などに発表 21日18:30時点京都府では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□大雪警報【発表】積雪22日未明から22日夕方にかけて