先週、トラブルが発覚した東京電力の柏崎刈羽原発。原子力規制庁の承認をうけ、まもなく、東電としては福島の事故以来、初めて再稼働します。東京電力ホールディングスは、新潟県の柏崎刈羽原発6号機について、午後7時すぎに原子炉を起動させると発表しました。福島第一原発の事故以来、東電が原発を再稼働するのは初めてです。東京電力HD小早川智明 社長「安全の追求と信頼を得る取り組みにゴールはありません。福島第一原