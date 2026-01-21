気象台は、午後6時25分に、大雪警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】島根県・海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表 21日18:25時点隠岐では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■海士町□大雪警報【発表】積雪22日未明から22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量30cm■西ノ島町□大雪警報【発表】積雪22日未