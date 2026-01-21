公益財団法人SVリーグ（SVL）は21日、埼玉上尾メディックスへの制裁決定を発表した。 SVLによると、埼玉上尾は2025-26および2026-27シーズンのライセンス交付基準（埼玉県内でのホームゲーム8割以上開催、平均入場可能数3,000名以上）を証明する書類の提出が遅延。期限を過ぎても1件も提出されず、最終的な提出は1月中旬までずれ込んだ。 SVLはこれに対し、「罰金50万円」および「ライセンス担当