独立リーグ・山梨は２１日、元楽天、ヤクルトの一場靖弘氏（４３）が５日付で代表取締役社長に就任したことを発表した。球団を通じて「私はこれまで野球に携わる中で多くの学びと出会いを得るとともに、多くの方々に支えられてきました。今後はその経験を活かし、山梨の野球、そして地域の発展に貢献していきたいと考えています。代表として、強いチームづくり、次世代の育成、地域との絆、この三つを軸に取り組んでまいります