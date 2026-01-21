健康上の理由で議員辞職を表明していた、れいわ新選組の山本太郎代表はさきほど会見を開き、治療後に再び国会議員を目指す考えを示しました。れいわ新選組山本太郎 代表「私、山本太郎は、本日、参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。端的に言うと、多発性骨髄腫血液のがん、その一歩手前にいます」れいわ新選組の山本代表は21日、インターネット上で動画を公開し、健康上の理由で参議院議員を辞職する