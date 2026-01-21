2月8日、東京・国立代々木競技場第2体育館で開催される「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント〜」のK−1ワールドGPスーパー・バンタム級タイトル戦3分3R・延長1Rで、大久保琉唯（21＝K−1ジム・ウルフTEAMASTER）の挑戦を受ける王者・金子晃大（28＝K−1ジム自由ケ丘/FROGGYM）がインタビューに応じた。金子は24年のK−155キロ以下級世界最強決定トーナメントで、カン・メンホン、璃明武、大久保