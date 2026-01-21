「秩父宮妃記念杯・Ｇ２」（２１日、びわこ）デビュー１７年目を迎える岩瀬裕亮（３７）＝愛知・１０６期・Ａ１＝が、５コースから鮮やかなまくり差しで１着。特別戦初タイトルをモノにした。通算では３６回目の優勝を飾った。２着には攻めた４号艇の坪井康晴（静岡）、１号艇で人気を集めた佐藤航（埼玉）は３着に敗れた。岩瀬がとうとうタイトルを手にした。進入は大峯豊（山口）が３カドに引き１２・３４５６の２対４。ス