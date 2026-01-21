2026年2月1日（日）に日本橋三井ホールで、1周年コンサート「Rain Tree 1st Anniversary Concert」を開催するRain Treeのセンター綾瀬ことりに話を聞いた。現在、SNSのフォロワーが増え続け、グループに勢いを感じる中、3作連続でセンターを務めた彼女はどんな思いで活動していたのか。そして、グループ初の単独コンサートへの思いとは。不甲斐なくて泣いた2025年8月24日。Rain Treeの真夏のフリーライブ全6会場の最終日、目標