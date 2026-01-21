新日本プロレスは２１日、次期ビッグマッチ２・１１大阪大会の全カードを発表した。メインでは「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のジェイク・リーが「ＵｎｂｏｕｎｄＣｏ．（アンバウンドカンパニー）」辻陽太の持つＩＷＧＰヘビー級王座に挑戦することが決定。右ヒザ負傷による長期欠場から復帰したジェイクは、４日東京ドーム大会でＵＥ入りし、辻に挑戦を表明していた。辻はＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王座も保持