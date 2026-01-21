れいわ新選組の山本太郎代表は２１日、都内で記者会見し、改めて議員辞職の理由を説明した。山本氏は医師から「多発性骨髄腫の一歩手前」と診断され、療養のためにこの日、議員辞職を表明した。「自分の性格を考えた時に議員バッジをつけたままで、国会内のさまざまな議員、代表としての仕事を抑えてやっていくことが果たしてできるのかということになった。できたとしてもブレーキ効かないかなと。多分無理しちゃうんですよ。