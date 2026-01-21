テレ東系「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説」で「信じるか信じないかはあなた次第」の決めゼリフでお馴染みのMr.都市伝説関暁夫が、2月２１日（土）に「Mr.都市伝説関暁夫ライブin日本武道館２０２６」を開催します。 舞台となるのは日本のエンターテインメントの聖地・日本武道館。関暁夫が同会場でライブを行うのは２０２３年以来２度目となります。 今回は関暁夫ライブとしては初めてとなる２部構成で実施。