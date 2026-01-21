西野カナが、2月6日に配信リリースする新曲「君のせい」の新ビジュアルを解禁した。2025年末のクリスマスライブで、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンを沸かせたという西野カナ。新ビジュアルは、そのブロンドヘアとカジュアルなパーカーがマッチした、リラックスムードが印象的だ。また、「君のせい」のジャケット写真も同時に公開された。実際にポラロイドで撮影された写真を重ね合わせたデザ