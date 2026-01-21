2月15日放送・配信開始となる織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）より、熱き闘いの物語の中心を担う宋江（織田）、晁蓋（反町隆史）、林冲（亀梨和也）の3人に焦点を当てたキャラクターPV全3点が解禁された。また、本作放送・配信を記念した原作全20巻の特別仕様全面帯ビジュアルも一挙公開となった。【動画】国を正すべく、敢然と立ち上がる！『水滸伝』宋江（織田裕二）キャラクターPV北方謙三の大河小