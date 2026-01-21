板歯目が、新曲「心底心中したい」を本日配信リリースした。千乂詞音（Vo, G）が作詞を手掛けた楽曲のシングルリリースは約3年ぶりだという。タイトルは一見ダークな世界観に見えるが、聴き手に投げかけるような言葉や前向きな印象を受けるキーワードが散りばめられており、生を全うする力強さが美しく表現されているとのことだ。◾️「心底心中したい」2026年1月21日（水）リリース配信：https://orcd.co/shinsokoshin