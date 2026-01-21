アイルランド発フォークホラー映画『FRÉWAKA／フレワカ』（2月6日公開）より、狂夢ビジュアル4種＆日本版予告が解禁された。【動画】『FRÉWAKA／フレワカ』日本版予告本作は、地中で絡み合う木の根のように、決して断ち切れない“女性たちの痛み”を描く。どこか神秘的な響きを持つそのタイトルは、現地の言葉＜fréamhacha（フレーヴァハ）＝“根”＞に由来し、アイルランド語を使用して紡がれる初のホラー作品