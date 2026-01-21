三原和人による漫画『ワールド イズ ダンシング』のTVアニメ化が決定し、主人公・鬼夜叉役を花守ゆみりが務めることが発表。あわせて、TVアニメ化決定PVとティザービジュアルが解禁された。【動画】花守ゆみりが世阿弥の少年時代を熱演！『ワールド イズ ダンシング』アニメ化決定PV原作は、講談社の青年漫画誌「モーニング」にて連載され、全6巻ながら物語の完成度と、現代にも通じるテーマ性の深さで話題を呼んだ三原和人の