原因は自分にある。が、3月11日にリリースする新作EP『文藝解体新書』のジャケット写真と収録内容を解禁した。本EPのコンセプトは“文学”。初回限定盤と通常盤に加えて、ソロ盤の全9形態で販売され、各形態のジャケット写真も公開された。初回限定盤通常盤大倉空人盤小泉光咲盤桜木雅哉盤長野凌大盤武藤潤盤杢代和人盤吉澤要人盤収録内容は、コンセプトである文学からインスパイアされた新曲4曲「ニヒリズムプリズム」「疾走」「