◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２１日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）女子個人第２０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）は、合計２０８・９点で８位。２０日の個人第１９戦に続く勝利には届かなかった。風がめまぐるしく変わる悪条件。１回目に９２メートルで９位と出遅れると、２回目も９２・５メートルで順位を１つ上げるのが精いっぱ