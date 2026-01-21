luvが、デジタルシングル「Ohaguro」を2月4日にリリースすることを発表し、ジャケット写真とMVのティザーを公開した。本楽曲のジャケット写真はタイトル通り、Hiyn（Vo, G）が“お歯黒”をしたインパクトがありながらもスタイリッシュなビジュアルとなっている。また、合わせて公開されたMVのティザーでは、luvの描く「Ohaguro」の世界観を垣間見ることができるという。ジャケット写真https://youtu.be/njKZOc55V3kさらに、本日18