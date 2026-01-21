昨年の武蔵野Ｓ・Ｇ３を勝ったルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）がサウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）の招待を受諾した。同馬は昨年のケンタッキーダービー１２着以来、２度目の海外挑戦となる。サウジＣには２０２５年のＪＲＡ年度代表馬フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）なども出走を予定してい