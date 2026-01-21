【新華社北京1月21日】中国北京市統計局が21日発表したデータによると、同市の2025年の域内総生産（GDP）は前年同期比5.4％増の5兆2073億4千万元（1元＝約23円）で、上海市に続いて中国で二つ目の年間GDPが5兆元を超える都市になった。