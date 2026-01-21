記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、日本とのジャイアントパンダの保護協力に関する協定の延長を検討しているかと問われ、次のように述べた。上野動物園のジャイアントパンダ、シャオシャオ（暁暁）とレイレイ（蕾蕾）については、中日間の協定に基づき2月までに中国に返還されると聞いている。具体的な事は中国