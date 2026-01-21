１０日、山東省高密市の朱家村で撮影した高密木版年画。（高密＝新華社配信／李海濤）【新華社高密1月21日】中国山東省高密市の木版年画は、吉祥を象徴する仙人や人々の暮らしなど豊かな内容を描き、招福の願いを込めた民芸品として国内外の収集家に高く評価されている。2021年には省の無形文化遺産に登録された。１０日、山東省高密市の朱家村で、高密木版年画の代表的伝承者、斉伝新（せい・でんしん）さんが手がける版木。（