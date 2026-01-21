ISUチャンピオンシップ大会となる四大陸選手権が、1月22日から中国・北京にて開催される。今大会には、開幕まで16日に迫ったミラノ・コルティナ五輪代表選手たちが多数出場。過去2010年の五輪シーズンには、浅田真央さんが四大陸を制し弾みをつけると、バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した。そして今季限りで引退を表明している坂本花織も、2018年に初優勝を果たし、初出場の平昌五輪へと臨んだ。オリンピック前最後のビッグタイ