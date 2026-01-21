今月、上野動物園の双子のジャイアントパンダが中国へ返還され、日本にパンダがいなくなることについて、中国外務省は21日、「日本の人たちが中国に見に来ることを歓迎する」と述べました。中国外務省の報道官は21日の会見で、日本とのパンダの貸与協定を延長する考えはあるかという質問に対し、「上野動物園にいる2頭は予定通り戻ることになっている」などと答えました。また、返還後は日本にパンダがいなくなることについては「