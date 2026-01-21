自らの参院議員辞職について記者会見するれいわ新選組の山本代表＝21日午後、東京都千代田区れいわ新選組の山本太郎代表（東京選挙区）は21日、参院議員を辞職した。東京都内で記者会見し「多発性骨髄腫の一歩前の段階だ。進行すれば命を奪われる可能性もある。いったん辞職し、健康を取り戻すことを目指す」と述べた。党代表は続投する考えを示した。山本氏は俳優として知られ、2013年の参院選で初当選。19年にれいわ新選組を