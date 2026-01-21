自民党大阪府連本部で記者会見する松川るい府連会長＝17日、大阪市中央区自民党大阪府連の松川るい会長が衆院選対応を巡り、高市早苗首相や党幹部らに対し、連立政権を組む日本維新の会の候補者を応援しないよう求めたことが分かった。関係者が21日、明らかにした。自民は維新と候補者調整せず、府内全19小選挙区で競合する見通し。前回選では擁立した15選挙区で全敗しており、維新側への支持層流出に懸念があるとみられる。首