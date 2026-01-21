〈【水戸ネイリスト殺人事件】「ようやく別れることができた」小松本遥さん（31）が語っていた辛い過去「20歳くらいの頃に年上の男性と結婚も…」〉から続く茨城県水戸市在住のネイリストの女性・小松本遥さんが自宅のアパートで殺害された事件で女性の元交際相手で28歳の男性会社員が殺人の疑いで逮捕された。【画像】事件現場となったアパート 一体、どのような事件だったのか。逮捕された男性会社員とは別の元交際相手