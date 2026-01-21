今シーズン最強・最長寒波が襲来し、21日夜から災害級の大雪となる恐れがあります。関東の雪の状況はどうなっているのでしょうか、神奈川・箱根町から梶谷直史キャスターが中継でお伝えします。21日午後4時50分現在、手元の温度計では気温は0度となっています。現在は雪は降っていませんが、それでも冷え込みが強いです。冷え込みの影響で、手は赤くなっていて、寒いというよりも痛みを伴うような冷え込みとなっています。21日未明