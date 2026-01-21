高性能ゆえの高コストなF-15を支える軽量戦闘機として誕生1974年2月2日（非公式では1月20日）に初飛行を果たしたF-16「ファイティング・ファルコン」は、以来、約半世紀ものあいだ開発国のアメリカをはじめとして世界中で4500機以上が運用されるベストセラー機となりました。【動画】対空ミサイル使用！ 自爆ドローンを撃墜するF-16また、当初は第4世代ジェット戦闘機として開発されたものの、さまざまな改良を加えられて進化