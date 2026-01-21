三重県南伊勢町の職員が飲酒運転をした疑いで逮捕。事故を起こしたことで発覚しました。南伊勢町建設課の野田凌哉容疑者(23)は21日午前4時ごろ、大台町高奈の国道で軽自動車を飲酒運転した疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、野田容疑者が対向車線の車と衝突する事故を起こし、呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されていて、「酒を飲んで運転した」などと容疑を認めています。南伊勢町は「事実