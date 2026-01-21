「ニャンニャンニャン」で猫の日とされる2月22日を前に、高松市のビール醸造所「瀬戸内」が白猫をモチーフにクラフトビール「SETOUCHI SHIRONEKO WEIZEN（セトウチ シロネコ ヴァイツェン）」の販売を始めた。「白猫のイメージをヴァイツェンのやさしい色合いと、なめらかな口当たりで表現」したとのことヴァイツェンといえば小麦を多く使った白ビール。白猫と白ビールをかけただけ、だと少々安直だが、開発の出発点は4匹の保護猫