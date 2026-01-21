KDDIと沖縄セルラーは、auとUQ mobileでiPhoneを利用しているユーザーを対象に、アップルのフィットネスサービス「Apple Fitness＋」を最大3カ月間無料で提供するキャンペーンを開始した。終了時期は未定。 auまたはUQ mobileの専用サイトを経由してApple Fitness+に加入すると、通常は月額980円で提供される個人プランが、最大3カ月間無料で利用可能となる。また、「auウェルネス」からAp