大相撲初場所は11日目。3連敗中と精彩を欠く石川県津幡町出身の大の里、横綱の意地で白星が欲しいところです。11日目はこれまでの対戦で9連勝中と相性の良い関脇・霧島との一番です。するどい踏み込みからしっかり当たった大の里、寄り切りで勝って7勝4敗。勢いを取り戻し、12日目は関脇・高安と対戦します。同じく津幡町出身で前頭十六枚目の欧勝海は、錦富士に外掛けで勝ち、幕内2場所目でうれしい勝ち越しを決めました。