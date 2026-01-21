大相撲初場所11日目、3連敗中と精彩を欠く石川県津幡町出身の大の里は、横綱の意地を見せ勝ちました。7勝目です。苦しい場所が続く大の里は、これまでの対戦で9連勝中と相性の良い関脇・霧島との一番です。するどい踏み込みからしっかり当たった大の里は寄り切りで勝って、7勝4敗としました。12日目は関脇・郄安と対戦します。津幡町出身で前頭16枚目の欧勝海は、錦富士に外掛けで勝ち、幕内2場所目でうれしい勝ち越しを決め