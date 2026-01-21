金沢市中央卸売市場の青果棟を石川県が所有する金沢港近くの土地に移転させる計画をめぐり、県と金沢市が21日合意書を交わしました。金沢市西念にある中央卸売市場は建設から60年が経ち、老朽化が進んでいることから建て替えが計画されています。青果棟の移転先について、県は所有する金沢市湊3丁目の土地およそ7ヘクタールを金沢市に譲渡することにし、21日、県庁で馳知事と村山市長が合意書を締結しました。青果棟は2031年、水産