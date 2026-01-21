選挙期間といえば、候補者による選挙カーでの演説活動。ただ、名古屋外国語大学では大学の入試リスニングテストと選挙期間が重なってしまい、大学の担当者はどのように対応するか悩んでいるそうです。 【写真を見る】大学入試のリスニングテストと選挙期間が重なって… 大学は試験当日“周辺での選挙活動を控えてもらうよう”お願い検討 愛知･日進市 名古屋外国語大学 愛知県日進市の名古屋外国語大学では、選挙期間中の2