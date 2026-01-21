Snow Manの佐久間大介さんは1月21日、自身のInstagramを更新。愛猫とのプライベートショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】佐久間大介＆愛猫の“激メロ”ショット「彼女感がはんぱないっす」佐久間さんは、愛猫の「シャチ」ちゃんが写った11枚の写真を投稿。佐久間さんの肩に乗ってきたり、顔を近づけてくる姿を見ることができます。とても懐いており佐久間さんも「今度は激メロシャチちゃん可愛すぎ