卓球の全日本選手権シングルス第2日は21日、東京体育館で男女の3回戦が行われ、女子で12歳の松島美空（田阪卓研）が塚田桜姫（立命大）に3―0で快勝して4回戦に進んだ。男子は元日本代表の木造勇人（関西アカデミー）が2021年大会優勝の及川瑞基（岡山）に3―2で勝った。女子で4連覇が懸かる早田ひな（日本生命）や男子で前回王者の松島輝空（木下グループ）らシード選手は22日の4回戦から登場する。ジュニアの部では松島輝