記者会見で抱負を述べる卓球女子の早田ひな＝21日、東京体育館卓球の全日本選手権シングルスで男女の昨年覇者が21日、東京体育館で記者会見し、4連覇が懸かる女子の早田ひな（日本生命）は「もちろん優勝を目指したいが、どこで負けるか分からないくらい選手のレベルが上がっている。結果を気にせずに一戦ずつ戦いたい」と意気込みを語った。早田らシード選手は22日の4回戦が初戦となる。昨年の決勝で早田は2024年パリ五輪で痛