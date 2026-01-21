「ＶＩＶＡＮＴ」のワニズ外務大臣役や、映画「８番出口」などでブレークした俳優・河内大和（４７）が２０日、日本テレビ系で放送された「行列のできる法律相談所」に出演。家族について語った。結婚の話題で、ＭＣの東野幸治から「結婚は、してるんですか？」と聞かれると、ほほ笑んで「６、７年前…」と明かした河内。遅咲きのブレークを果たし、「帽子かぶんないとすぐバレちゃう」と苦笑した。「今、（息子が）６歳で」